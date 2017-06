De Laurentiis: "Koulibaly ha rinnovato col Napoli fino al 2021"

Ora è ufficiale: Kalidou Koulibaly ha rinnovato con il Napoli fino al 2021. La notizia del prolungamento del contratto del difensore senegalese è stata data in anteprima, come ormai di consuetudine, dal presidente Aurelio De Laurentiis. "Sono felice che Koulibaly ha rinnovato", il messaggio su Twitter del patron azzurro. Come documentato dalle immagini raccolte da Premium Sport, la trattativa è stata chiusa nel pomeriggio, grazie all'arrivo a Castel Volturno di Bruno Satin, agente del giocatore, e dei suoi collaboratori. Ancora da verificare se, all'interno del nuovo accordo, verrà inserita una clausola rescissoria.

