Darmian, ritorno in Serie A? Roma e Napoli ci pensano

Matteo Darmian potrebbe essere molto vicino al ritorno in Serie A. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'esterno azzurro, uno dei pochi a salvarsi nella partita della Nazionale in Svezia, sarebbe al centro di numerose voci di mercato in vista della sessione di gennaio.

L'esterno del Manchester United, che con la maglia dei Red Devils finora ha collezionato solo 8 presenze e che non è nella lista degli incedibili di Mourinho, sarebbe finito nel mirino di Roma e Napoli, che sono alla ricerca di un sostituto degli infortunati Karsdorp e Ghoulam, ai box per la rottura del legamento crociato.

L'ex Torino, acquistato nel 2015 per circa 20 milioni di euro, potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per entrambe le squadre, e potrebbe tornare in Italia relativamente a buon mercato. Vista anche la scadenza del contratto fissata a giugno 2019, infatti, i Red Devils in caso di cessione non potrebbero avanzare richieste troppo elevate e oggi il cartellino dell'esterno vale circa 10-12 milioni di euro.