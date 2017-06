Darmian-Inter, ecco l'indizio: "Sta cercando casa a Milano"

Non è la prima volta che Matteo Darmian viene accostato all'Inter ma dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che avvicina il terzino del Manchester United ai nerazzurri. Secondo quanto riporta il Sun l'esterno starebbe infatti cercando casa a Milano, in particolare nella zona di Corso Magenta. Nello specifico sarebbe la fidanzata Francesca Cormanni a scegliere la futura abitazione.



L'esterno della Nazionale, da tempo finito nella lista 'nera' di Mourinho, è stufo da tempo della situazione che sta vivendo (in campionato sono solo 9 le presennze fino a questo momento) e tuttavia appare difficile un suo approdo immediato alla corte di Pioli anche perchè l'inter dovrebbe riuscire prima a vendere Santon. Più probabile che l'affare si concretizzi in estate.