Dani Alves-Juventus, si va verso la risoluzione del contratto

La Juventus e Dani Alves trattano la rescissione. Gli agenti dell'esterno hanno incontrato nel pomeriggio la dirigenza bianconera in sede e si va verso l'addio al club torinese con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2018). Il giocatore era stato acquistato un anno fa a parametro zero ed era approdato alla corte di Allegri con un biennale da sei milioni netti a stagione.



Il futuro di Dani Alves, fondamentale per i Campioni d'Italia nella seconda parte di stagione, sembra essere in Premier League e più preciamente al Manchester City dove si ritroverebbe con Pep Guardiola, suo allenatore ai tempi del Barcellona. Negli ultimi giorni il brasiliano, nel corso di un'intervista televisiva, aveva ammesso il desiderio di poter giocare in Inghilterra. A quanto pare verrà accontentato: il suo posto potrebbe essere preso da Mattia De Sciglio, da tempo nel mirino di Marotta e Paratici (in settimana è previsto un incontro con il Milan).