Dani Alves: "Juve addio: Marotta, io non gioco per soldi"

Un anno di cross, di gol, di esultanze e balli. Un anno tra incomprensioni e risalite. Un anno ed è già finita. Dani Alves dà l'addio alla Juve: sembrava che l'amore non fosse poi così impossibile tra i due opposti, ma evidentemente non poteva durare. Il brasiliano, così, ha voluto salutare tutti a modo suo, su Instagram: lo fa in spagnolo, che non è né la sua lingua né quella dei tifosi a cui si rivolge, ma è quella in cui prova a farsi capire da tutti. Anche da Marotta, cui lancia una stoccata.



"Vorrei ringraziare tutti i tifosi della Juve per l'anno che ho vissuto e i compagni per come mi hanno accolto e per i professionisti che sono perché è grazie a loro che questo club vince e gioca le finali. Credo che il mio rispetto per questo club e i suoi tifosi si sia visto nel mio impegno, nella passione e nello sforzo che ho fatto per fare di questo club un club più grande ogni giorno. Chiedo scusa ai tifosi della Juve se in qualunque momento hanno pensato che io avessi fatto qualcosa per offenderli, non ho mai avuto questa intenzione. Il fatto è che ho un modo spontaneo di vivere le cose e pochi lo capisco. Sembra che non sia perfetto, ma il mio cuore è puro. Oggi finisce il nostro rapporto professionale e porterò con me tutti quelli che fanno davvero la Juve un grande club".



Poi arriva la stoccata contro Marotta: "Come tutti sanno, ho il difetto di dire sempre quello che penso e quello che sento. Io sento che devo ringraziare Marotta per l'opportunità... che gli ho dato di avere un grande professionista, uno che ama il suo lavoro. Non gioco al calcio per soldi, gioco al calcio perché amo questo lavoro e rispetto chi ne fa parte. Farò in modo che tu approfitti del mio lavoro (si rivolge a Marotta, n.d.r.) per fare molti anni di vacanze. Amo il calcio e i soldi non mi tratterranno da nessuna parte".