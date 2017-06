Dalla Spagna: "Trattativa tra Juve e Real Madrid per Danilo"

La Juventus avrebbe individuato il sostituto di Dani Alves che lascerà i bianconeri come confermato dall'ad Marotta. Secondo quanto riporta As nel taccuino del club di corso Galileo Ferraris ci sarebbe Danilo, terzino destro del Real Madrid. I blancos chiederebbero circa 30 milioni di euro mentre i campioni d'Italia potrebbero preferire la formula del prestito con obbligo di riscatto nel 2018.



Danilo nell'ultima stagione è stato scavalcato da Carvajal nelle preferenze di Zidane nell'ultima stagione e potrebbe dunque lasciare la capitale spagnola per trovare più spazio. Resta comunque forte l'interesse della Juve anche per un altro esterno, ovvero Darmian, attualmente in forza al Manchester United.