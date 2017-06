Dalla Spagna: "Pressing di Xavi per portare Iniesta in Qatar"

Il futuro di Iniesta è ancora incerto. Il contratto del centrocampista con il Barcellona scade nel 2018 e non è stato trovato l'accordo per il rinnovo: lo spagnolo ha più volte espresso i dubbi sul polungamento del rapporto con il club blaugrana parlando anche di questioni personali. Questi dubbi hanno alimentato le voci su un possibile approdo del 33enne alla Juventus. Tuttavia l'arrivo alla corte di Allegri sembra molto improbabile e per l'età e per l'addio di Dani Alves: il brasiliano era ed è molto legato a Iniesta ma ha salutato con un anno d'anticipo e così la società di corso Galileo Ferraris ha perso un 'alleato' nell'eventuale corsa al mediano.



Nelle ultime settimane è partito poi il pressing da parte di Xavi, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo. L'ex azulgrana starebbe infatti cercando di convincere Iniesta a trasferirsi in Qatar e più precisamente all'Al-Sadd, squadra in cui lo stesso Xavi milita dal 2015. Il club qatariota offrirebbe un ricco, anzi ricchissimo ingaggio a un giocatore che sarebbe fondamentale dal punto di vista dell'immagine nell'ottica di promozione dei Mondiali del 2022. Resta da capire se il Barça si priverà a mano leggera di un elemento importante: l'acquisto di Verratti dal Psg potrebbe facilitare e rendere meno amaro l'addio.