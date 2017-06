Dalla Spagna: "James Rodriguez può arrivare al Milan in prestito con obbligo di riscatto"

James Rodriguez resta fortemente in orbita Milan. Ne sono convinti in Spagna: secondo il Mundo Deportivo, il trequartista colombiano del Real Madrid potrebbe sbarcare alla corte di Montella in questa sessione di mercato.



I rossoneri però non sarebbero intenzionati a pagare i 75 milioni di euro chiesti dai blancos: ecco allora farsi strada l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto fra un anno, a una cifra abbastanza elevata ma inferiore, che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di non spendere nell'immediato alcuna cifra per il numero 10.



Le merengues apprezzerebbero questa modalità di trasferimento anche se non hanno fretta di cedere né Rodriguez né Morata anche perché aspettano di vedere cosa succederà con Cristiano Ronaldo, molto inquieto dopo l'accusa di frode da parte del fisco spagnolo.