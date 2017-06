Dalla Spagna: "Il Real offre James e Morata alla Juve per arrivare a Dybala"

Il Real Madrid non intende mollare la presa su Dybala ed è pronto a fare follie. Secondo quanto riporta la rivista spagnola Don Balon, i blancos preparano una super offerta alla Juventus per arrivare alla Joya. Nello specifico Florentino Perez starebbe pensando di offrire James Rodriguez e Morata ai bianconeri per convincerli a cedere l'attaccante argentino.



Del resto i due giocatori stanno trovando poco spazio nelle fila della squadra di Zidane nonostante la rete realizzata da James nel clasico contro il Barcellona (Morata, che tornerebbe volentieri a Torino, invece è rimasto in panchina per tutto il match) e a Torino potrebbero rilanciarsi in grande stile. Dybala ha appena rinnovato con la Juve fino al 2022 ma le merengues (e pure il Barcellona) non si danno per vinte: si preannuncia un'estate caldissima in questo senso. il club di Corso Galileo Ferraris resisterà?