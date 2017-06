Dalla Spagna: "Il Barcellona ha già fatto un'offerta a Dybala"

Per Paulo Dybala sarebbe arrivata un'offerta seria del Barcellona al suo agente Pierpaolo Triulzi. Lo scrive il Mundo Deportivo. Il fantasista è ancora in attesa di rinnovare il contratto con la Juventus, che potrebbe fissare una clausola rescissoria piuttosto ingente. Dybala, per il giornale spagnolo vicino alle sorti della società blaugrana, avrebbe più volte manifestato il proposito di giocare nella Liga: nel Barca oppure nel Real Madrid.



L'idea dei blaugrana è di avere un'alternativa molto valida al trio formato da Messi, Suarez e Neymar. Inoltre, per Dybala, si realizzerebbe il sogno di giocare al fianco del proprio idolo, Leo Messi, un vero e proprio punto di riferimento per tutti i giovani calciatori argentini. L'assalto insomma è già partito, si attende la riposta del Real e... della Juve.