Dalla Spagna: "Dybala nel mirino di Manchester United e Chelsea"

Non solo Real Madrid e Barcellona sulle tracce di Dybala. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo anche Manchester United e Chelsea avrebbero messo gli occhi sull'attaccante argentino della Juventus. Nello specifico i Red Devils di Mourinho avrebbero messo gli occhi sulla Joya in seguito alle complicazioni sorte per l'acquisto di Griezmann: la punta ha infatti detto chiaramente di voler restare all'Atletico Madrid, in difficoltà per il mercato bloccato in questa sessione estiva.



Il Chelsea invece si starebbe muovendo dopo l'infortunio di Hazard: il giocatore belga dovrà stare fermo almeno 3 mesi e per questo motivo Conte è alla caccia di un top player per 'sostituire' il belga e innalzare il valore della squadra in ottica Champions League. Dybala ha da poco rinnovato il contratto fino al 2022 ma le due big inglesi non hanno alcuna intenzione di fermarsi: si preannuncia un'estate calda.