Dalla Germania: "Accordo Younes-Wolfsburg"

Ennesimo capitolo del caso Younes. Secondo quanto riferisce il portale tedesco Sport1 l'attaccante dell'Ajax avrebbe trovato l'accordo con il Wolfsburg sulla base di un contratto quadriennale.



Come è noto il giocatore a gennaio era a un passo dal Napoli: il trasferimento sembrava essere solo stato rimandato di qualche mese, ma il il 24enne ha cambiato idea per motivi personali (mai specificati) sostenendo inoltre di non aver firmato alcun contratto con il club campano.



Di diverso avviso la società azzurra, come più volte ribadito dall'avvocato Mattia Grassani: Younes sarebbe a tutti gli effetti un tesserato del Napoli dal 1 Luglio 2018 e quindi le squadre interessate a lui dovrebbero parlare con De Laurentiis.



Negli scorsi giorni l'olandese De Telegraaf aveva scritto che il dietrofront del calciatore sarebbe stato causato da un "faccia a faccia con un gruppo di camorristi" che lo avrebbero scioccato. In seguito è arrivata la smentita del procuratore ("Pura fantascienza, Napoli è uno dei posti migliori dove andare a giocare), prima dell'ultima novità odierna.