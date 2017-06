Dalla Francia: "Thiago Silva vuole portare Allegri al Psg"

Thiago Silva vuole portare Allegri al Psg. L'indiscrezione arriva dalla Francia, e più precisamente da France Football. Secondo il quotidiano il difensore sarebbe in pressing sul club transalpino per ingaggiare il tecnico della Juventus con cui ha vissuto insieme due stagioni al Milan (2010/11 e 2011/12). Il brasiliano è molto ascoltato dal presidente Al-Khelaifi e non è dunque escluso un prossimo assalto in caso di partenza di Emery.



Il rapporto con i bianconeri è saldo, come hanno ripetuto lo stesso Allegri e soprattutto Marotta, e tuttavia per France Football la vittoria della Champions League potrebbe spingere l'allenatore livornese lontano da Torino per intraprendere un nuovo ciclo dopo aver chiuso quello cdon il club di Corso Galileo Ferraris.