Dalla Francia: "Dani Alves vicino al Psg: Manchester City beffato"

Il futuro di Dani Alves potrebbe essere in Ligue 1. Secondo quanto riferisce l'Equipe il laterale brasiliano, che ha rescisso il contratto con la Juventus lo scorso 29 giugno, avrebbe infatti trovato l'accordo con il Psg. Sarebbe una sorpresa perché l'ex bianconero era stato accostato nelle ultime settimane al Manchester City e sembrava scontato l'approdo alla corte di Guardiola, suo allenatore ai tempi del Barcellona. E invece l'ex bianconero avrebbero deciso di giocare uno 'scherzo' scegliendo un'altra destinazione.



L'eventuale arrivo del 34enne a Parigi spingerebbe Aurier definitivamente sul piede di partenza e non è escluso che il nome del laterale destro possa tornare sul taccuino dei dirigenti juventini. Del resto la trattativa con il Real Madrid per Danilo è in fase di stallo anche per la forte concorrenza del Chelsea e Aurier farebbe comodo ad Allegri soprattutto per la sua duttilità: nasce come terzino destro ma è in grado di giocare anche come centrale e sulla fascia sinistra.