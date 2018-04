Dall'Olanda: "Younes, no al Napoli per i camorristi"

A gennaio sembrava amore a prima vista tra Amin Younes e il Napoli, dall'Olanda l'esterno tedesco dell'Ajax lanciava messaggi d'amore ("Questa è la squadra giusta per me") e qualche giorno dopo sosteneva le visite mediche, ma proprio da quel momento qualcosa si è rotto. Prima il clamoroso dietrofront che rimandava tutto a giugno, poi le dichiarazioni del giocatore che negava di aver firmato con gli azzurri e prospettava un possibile rinnovo coi Lancieri, infine le 'minacce' dei legali del Napoli.

Ma cosa è successo in quei giorni per giustificare tutto ciò? La spiegazione arriva dalle colonne del 'De Telegraaf', secondo cui tutto sarebbe precipitato appunto quando Younes sbarcò personalmente a Napoli. Il giocatore sarebbe infatti rimasto "scioccato" da alcuni aspetti della città, che gli sarebbe sembrata troppo povera e poco sviluppata, ma soprattutto decisivo sarebbe stato un presunto faccia a faccia "con un gruppo di camorristi".

Oltre alle cause extra campo, continua il quotidiano olandese, alla base della volontà di fare un passo indietro ci sarebbero anche dei motivi tecnici: parlando a tu per tu con Maurizio Sarri, infatti, Younes si sarebbe sentito dire che i primi sei mesi sarebbero serviti per ambientarsi e che soltanto in futuro sarebbe potuto diventare un giocatore chiave della squadra (tanto che il contratto che il Napoli sostiene Younes abbia firmato è di ben cinque anni, fino al 2023).

Si attende la prossima puntata.

Il legale del Napoli: "Estremi per querelare"

Per commentare l'articolo del De Telegraaf, il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live: "Queste frasi sono assolutamente incommentabili - ha detto Grassani - gettano fango gratuito sulla città e sulla tifoseria. Lavoro per il club azzurro da 14 anni e valutazioni del genere non ne ho mai ascoltate. Credo che possano esserci estremi per una querela, sia da parte del Napoli che da parte del sindaco. L’impatto di queste parole è troppo forte e non può essere ignorato. Il Napoli tra l’altro ha già depositato il contratto e dall’1 luglio dovrà mettersi a disposizione del club. Finora ha detto di non aver firmato il contratto, ora ha cambiato strategia e ha pensato bene di denigrare la città. Noi abbiamo trattato col giocatore e anche con una serie di professionisti che lo hanno assistito”.