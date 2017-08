Dall'Olanda: "La Juve pagherà la clausola per Strootman"

Da Matuidi a N'Zonzi passando per Emre Can e Milinkovic-Savic, non è un mistero che la Juventus sia alla ricerca di un forte centrocampista centrale. Il nome nuovo, per così dire visto che in passato è già stato accostato ai bianconeri, è quello di Kevin Strootman: dall'Olanda (precisamente dal quotidiano Algemeen Daglab, il primo a parlare della trattativa che poi ha portato Karsdorp da Di Francesco), riportata da Il Messaggero, arriva una voce clamorosa.



La Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro, inserita nel contratto dell'olandese dopo l'ultimo rinnovo con scadenza 2022, per assicurarsi il centrocampista giallorosso. Un affare alla Pjanic, insomma.



Con una sostanziale differenza. Dalla Capitale assicurano che Strootman vuole rimanere giallorosso come ha testimoniato direttamente nelle ultime settimane: "Qui sto bene, tutti mi hanno aiutato prima e dopo l'infortunio, Ho rinnovato con piacere, voglio vincere qualcosa con la maglia della Roma".