Dall'Inghilterra: "Sarri lascerà il Napoli, il Chelsea lo segue"

Il Mirror di oggi dedica ampio spazio a Maurizio Sarri in prima pagina, il titolo è ad effetto "Me ne vado" ma le informazioni riportate dall'articolo sono perlopiù un insieme di informazioni in arrivo dall'Italia. Il tecnico del Napoli sarebbe stanco della serie A, il quotidiano inglese riprende le sue parole nella conferenza stampa post-Fiorentina: "Vedere il campionato inglese avere un'alternanza, un amore per squadre in crescita, portano una situazione che da noi è diversa".



Sarri sarebbe frustrato dal dominio Juventus, oltre a volere un aumento dello stipendio, e per questo vedrebbe di buon occhio l'opzione Premier League. Il 59enne fa parte del casting del Chelsea per l'allenatore che sostituirà Antonio Conte a fine anno. Un altro indizio sarebbero le parole dell'agente di Koulibaly che, pur non confermando offerte Blues, assicura che il futuro del difensore "dipenderà anche da Sarri".



L'allenatore non ha ancora dato una risposta a De Laurentiis alla proposta di rinnovo con ritocco e una separazione tra le parti a fine stagione non sarebbe tanto strana, tanto che gli azzurri avrebbero già contattato l'ex Benitez.