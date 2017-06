Dall'Inghilterra: "Il Manchester City pronto all'affondo per Dani Alves"

Dani Alves potrebbe essere vicino all'addio alla Juventus. Secondo quanto riferisce il Guardian, il Manchester City è pronto a offrire al club bianconero 5 milioni di sterline, quasi 6 milioni di euro, per il cartellino dell'esterno, arrivato a Torino un anno fa e grande protagonista nell'ultima stagione alla corte di Allegri. Al giocatore, che non ha nascosto la voglia di giocare in Premier, verrebbe invece proposto un contratto biennale.



L'esterno sulla sponda City di Manchester ritroverebbe il vecchio allenatore Pep Guardiola che lo ha valorizzato ai tempi del Barcellona, dove Alves era arrivato affamato di vittorie dal Siviglia. Il brasiliano, 34 anni, è destinato a sostituire Bacary Sagna e Gael Clichy, i cui contratti con il City scadono alla fine del mese, e che non rientrano più nei piano di Guardiola, reduce da una stagione pressochè fallimentare e desideroso di riscattarsi.