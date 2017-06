Dall'Inghilterra: "Colpo Manchester United, preso Griezmann"

La stampa britannica dà per quasi fatta la firma di Antoine Griezmann con il Manchester United nella prossima stagione. Lo scrive il Manchester Evening, secondo cui "la firma di Antoine Griezmann è in fase di definizione" e le fonti molto vicine all'operazione danno "l'affare quasi chiuso". Se andasse in porto, aggiunge il tabloid, "l'Atletico potrebbe intascare fino a cento milioni di euro, il prezzo della clausola. In questo caso, il club di Madrid non potrebbe far nulla per trattenere uno dei migliori giocatori della Liga". José Mourinho, aggiunge il giornale, ha messo l'attaccante francese in cima alle priorità, considerando che Wayne Rooney è in uscita dall'Old Trafford e Zlatan Ibrahimovic ha quasi 36 anni e solo un altra stagione di contratto. L'eventuale piano B per i Red Devils porta il nome dell'attaccante belga dell'Everton, Romelu Lukaku, mentre il club spagnolo, con i soldi che intascherebbe dalla cessione del Petit Diable, andrebbe all'assalto di Mbappè o Aubameyang.

Mou in Croazia per convincere Perisic

Ma lo United non si ferma a Griezmann. Mourinho vuole costruire una super squadra per l'anno prossimo e in cima alla sua lista dei desideri c'è Ivan Perisic, che ha da poco cambiato agente passando sotto la procura di Fali Ramadani, e che in estate potrebbe anche dire addio all'Inter (che avrà comunque bisogno di vendere almeno uno dei suoi gioielli per la questione dei Fair Play Finanziario). Secondo il The Sun, lo Special One sarebbe volato in Croazia proprio per parlare con Perisic, che è squalificato per la gara contro l’Ucraina ma rientrerà contro l’Estonia. I due intermediari Zahavi e Ramadani starebbero lavorando all’affare e per il croato dell’Inter sarebbe pronta un’offerta da circa 40 milioni di euro. I nerazzurri non vorrebbero privarsi del giocatore, che però potrebbe essere attratto da un'esperienza in Premier (su di lui anche Chelsea e Liverpool): Mourinho ha fatto la sua mossa, la volontà di Perisic risulterà decisiva.