Dal Portogallo: "Napoli, 20 milioni per Grimaldo"

Il Napoli si muove sul mercato per rinforzare il lato sinistro della difesa dopo il grave infortunio (rottura del crociato) occorso a Ghoulam lo scorso 1 novembre contro il Manchester City. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese O Jogo, gli azzurri avrebbero offerto 20 milioni di euro al Benfica per Alejandro Grimaldo.



La cifra potrebbe non bastare perchè il 22enne è legato fino al 2021 con i lusitani e blindato da una clausola rescissoria da 40 milioni. Il club campano starebbe lavorando per abbassare le pretese delle Aquile anche perché Grimaldo rappresentrebbe per Sarri un innesto davvero importante data la sua duttilità.



Lo spagnolo è in grado anche di giocare come esterno alto, posizione che vede l'attuale capolista di Serie A non molto ricca di alternative. Le prossime settimane stabiliranno se l'affare è fattibile o meno.