Dal miliardo per Tardelli all'affare Neymar, mercato da vertigini

Il mercato salta in alto. All'orizzonte, c'è l'ennesimo trasferimento del secolo. Quante volte l'avete sentito dire in questi anni? E allora, un po' come Neymar in campo, fate un giochino con noi. Prima di andare avanti, guardiamo indietro.

Correva l'anno 1975. E con Marco Tardelli, per la prima volta, il calcio italiano pronuncia la parola miliardo. La Juve ne spende uno per acquistarlo dal Como. Sapete a quanto corrispondono oggi, secondo i dati Istat? A poco più di cinque milioni di euro. Ci prendi Borja Valero, forte sì, ma non un giovane di belle speranze.

Per non parlare dei due miliardi per Savoldi, che al cambio fanno all'incirca 10 milioni e mezzo di euro. Restando in tema di bomber bergamaschi, nel borsello dovresti avere dieci volte tanto per prenderti Belotti.

Nove anni dopo Maradona sbarca a Napoli per 13 miliardi, che corrisponderebbero a 18 milioni di euro dei giorni nostri. Va bene che Ricardo Rodriguez è mancino, ma la cifra sarebbe quella. Fenomeno per fenomeno, il caso Ronaldo ci dimostra che nel 1997 le cifre sono già da vertigine. Ma con i 52 miliardi di allora, 37 milioni di adesso, oggi non passi alle cose formali con Bonucci.

Lasciamo giudicare voi se il Vieri del 1999 varrebbe il Morata di oggi, di sicuro cominciano a sembrare più vicini alle cifre attuali i 140 miliardi di lire, 91 milioni al cambio, spesi nel 2001 dal Real per Zidane. Otto anni dopo, un altro salto. 94 milioni per Cristiano, una cifra da vertigine.

La medaglia d'oro, però, a Ronaldo l'hanno tolta. I trasferimenti più costosi sinora restano quelli di Pogba e Bale, i primi a toccare la tripla cifra, costati rispettivamente 105 e 100 milioni di euro. Rivedendo le cifre, però, scopri che CR7 oggi ne sarebbe costati 102 di milioni, riguadagnando almeno un gradino sul podio. Appare comunque chiaro che il mercato negli ultimi quindici anni ha cambiato passo. E' diventato da vertigine. In attesa di saltare ancora più in alto.