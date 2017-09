Dal Brasile: "E' già rottura con il Benfica. Gabigol può tornare al Santos"

L'indiscrezione che arriva dal Brasile è di quelle clamorose. Secondo quanto riferisce il portale Esportes.r7, sarebbe già ai titoli di coda l'avventura di Gabigol al Benfica dopo appena due mesi. L'ambientamento della punta è stato più difficile del previsto (come era già accaduto un anno fa all'Inter) e la lite in allenamento con Jardel prima della sfida di Champions League contro il Basilea ne è la più evidente testimonianza.



Appare scontato che il club portoghese non riscatterà l'attaccante a fine stagione (diritto fissato a 25 milioni) ma a questo punto il divorzio potrebbe arrivare prima di giugno: per Esportes.r7 è possibile un ritorno in patria e più precisamente al Santos, la squadra che ha lanciato il 21enne, almeno fino alla prossima estate.



Il nodo è rappresentato dall'alto ingaggio del giocatore: l'Inter ne sta pagando una parte anche quest'anno e molto dipenderà proprio dalla volontà dei nerazzurri, alle prese con un 'problema' che pensavano risolto o quasi.