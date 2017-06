Da Rooney e Cassano a Vinicius e Pellegri: giovani e...milionari

Ronaldo, Aguero, Pato, Cassano, Rooney. Certi nomi non hanno bisogno di presentazioni, ma come tutti, anche loro, sono stati ragazzini di belle speranze, e ad accomunarli ci sono le cifre per cui sono stati acquistati ancora minorenni.

Roba da far girare la testa un po' a tutti, figuriamoci a un ragazzino, e chissà quanto girerà quella del 16enne Vincius Junior al pensiero che, prima ancora di arrivare in Europa, se li è già messi tutti alle spalle. Il Real Madrid ha speso 45 milioni per prenderlo, pardon, per prenotarlo, perché per altre due stagioni lui e il suo apparecchio per i denti continueranno a infiammare le torcide brasiliane.

L’Italia in classifica ci è entrata di prepotenza in questi giorni: i due "Millennials" Pellegri e Salcedo sono passati dal Genoa all’Inter per 60 milioni comprensivi di bonus. E’ ancora presto per giudicarli, certo, ma qualche indizio del loro talento ce l’hanno già dato, soprattutto Pellegri con il gol che ha gelato l'Olimpico nel giorno di Totti.

Giovanissimo lo era anche Antonio Cassano quando esplose nel Bari e folgorò tutti proprio contro la sua Inter. Nel 2001 la Roma, con 28 milioni, lo convinse a cambiare maglia portando a casa pregi e difetti. Stesso destino e stessa cifra, più o meno, tirata fuori dal Milan nel 2007 per il Papero, Alexandre Pato, uno che ci mise poco a toccare le corde giuste nei cuori rossoneri ma poi non esplose mai veramente.

Impossibile non citare anche il Kun Aguero e il suo salto dall’Independiente all’Atletico Madrid per 21 milioni. Quasi il doppio invece spese lo United per Rooney dell’Everton, soldi ben spesi però, perché le maglia dei Red Devils dopo 13 anni non se l’è ancora tolta. Ci siamo dimenticati di qualcuno? Bhe, CR7 non poteva mancare neanche in questa classifica.

Per lui "soltanto" il decimo posto per il passaggio dallo Sporting Lisbona al Manchester United, che poi lo ha reso grande per davvero. Perché in fondo l’unica cosa che conta è il campo: e lui lì è il numero uno. Gli altri lo guardano - costano - e sognano...