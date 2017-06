Da Jovetic a Lichtsteiner, il mercato dei delusi

Se il calciomercato è spesso la fiera dei sogni, ci sono anche storie meno felici. Su tutte, quelle di Juventus e Inter. Se i bianconeri hanno "bloccato" Hernanes dopo il no dello Zenit per Witsel, Lichtsteiner li ricongiunge ai nerazzurri: lo svizzero, chiuso da Dani Alves e Cuadrado, voleva andare a Milano ma non si è trovato l'accordo. Alla Pinetina sono invece rimasti Jovetic, troppo costoso per la Fiorentina, e Santon, bocciato tre volte alle visite mediche. Come Keita, quasi separato in casa con la Lazio, Cassano fuori rosa alla Samp e Alessio Cerci, rimasto nella indigesta Madrid.