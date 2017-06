D'Amico a Premium: "Giovinco rifiutò il Barcellona"

Sebastian Giovinco potrebbe lasciare il Canada per trasferirsi in Cina, è quello che rivela il suo procuratore Andrea D'Amico durante la trasmissione Calciomercato su Premium Sport: "Due società hanno manifestato concreto interesse, che va poi trasferito al Toronto: davanti a certe cifre sarebbe dura dire no". Dopo un grande campionato, culminato con la sconfitta in finale di Mls contro i Seattle Sounders, Giovinco potrebbe anche cambiare nazione: "Le cifre paventate vanno di gran lunga oltre lo stipendio attuale di Sebastian - le parole di D'Amico - soprattutto perché la curva di carriera di un professionista non è lunga. Ma sarà dura strapparlo a Toronto".



Poi un retrocescena in esclusiva: "Un anno fa, a gennaio 2016, la dirigenza del Barcellona era venuta a Milano con l'intenzione di prendere Giovinco in prestito ma Sebastian disse no. E anche Toronto non l'avrebbe lasciato andare via, è stato acquistato anche per far crescere il club, come dimostra questa annata, quando ha regalato un sogno ai tifosi italiani in Canada".



D'Amico ha anche parlato della situazione di Criscito, altro suo assistito: "Ogni anno si dice che debba muoversi ma è difficile lasciare lo Zenit. L'Inter lo aveva cercato lo scorso anno ma i russi dissero no. Ranocchia? A me risulta che siano più vicini ad Ivanovic".