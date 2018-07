Cristiano Ronaldo, no alla Cina. Modric: "Resterà al Real Madrid"

Non sarà la Cina a far paura alla Juve, né probabilmente il parere di Modric. Secondo quanto rivelato da Marca, a Cristiano Ronaldo è pervenuta un'offerta faraonica dall'Oriente: 100 milioni di euro in 2 anni. Tanti, tantissimi, non abbastanza per convincere CR7 a lasciare il palcoscenico che domina da tre stagioni, la Champions League.



Non sono i soldi, o almeno non solo, a muovere CR7. Ma le ambizioni. Di certo quelle non mancano neppure al Real Madrid e forse è per questo che Luka Modric è ancora fiducioso: "Vediamo che succederà - ha detto il centrocampista croato dopo la qualificazione alle semifinali del Mondiale -, io credo che rimarrà. È il miglior giocatore del mondo, per noi signiica molto e io penso che resterà, o almeno questa è la mia opinione. Se dovesse restare, per noi sarebbe un'ottima cosa. Non riesco a immaginare Cristiano con la maglia di un altro club europeo". Ma a quanto pare dovrà farsene una ragione.