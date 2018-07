Cristiano Ronaldo-Juventus, Perez convoca Mendes

L'idea non è nata in questi giorni ma l'uscita del Portogallo dai Mondiali 2018 in Russia ha prodotto un'accelerazione talmente fragorosa da rendere la notizia pubblica: la Juventus sta seriando pensando di acquistare Cristiano Ronaldo. E anche il Real Madrid non può sottrarsi al gioco delle parti tanto che, come riporta Marca, Florentino Perez ha convocato d'urgenza Jorge Mendes per mettere la parola fine alla vicenda: in un senso o nell'altro.



Il presidente blancos non vuole prolungare ulteriormente la telenovela, tra stasera e domattina proverà a proporre un rinnovo di contratto a CR7 da 30 milioni di euro l'anno pareggiando di fatto l'offerta bianconera ma, continua Marca, "una permanenza a Madrid ormai sembra poco probabile". Di sicuro prima di lasciar partire il portoghese, Perez vuole un sostituto all'altezza, ecco spiegate le voci su Mbappé senza perdere di vista l'obiettivo Kane anche se finché non finirà il Mondiale sarà difficile affondare per il francese o l'inglese.



Intanto la Juve lavora nell'ombra, ufficialmente non conferma né smentisce, e studia la formula migliore, confidando che il Real non si rimangi la parola di lasciarlo partire per 100 milioni di euro (a fronte della clausola da un miliardo). Per Cristiano Ronaldo sarebbero due i sacrifici: uno quasi sicuro, Gonzalo Higuain, ma servirebbe la partenza di un altro big. I nomi sul tavolo possono essere quelli Mandzukic o Alex Sandro.