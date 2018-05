Cristiano Ronaldo: "È stato bello giocare nel Real Madrid"

Real Madrid, ma il portoghese (che a gennaio Siamo entrati nella storia, mi sono divertito e nei prossimi giorni dirò ai tifosi cosa farò in futuro, è stato bello giocare nel Real". Nel corso dei mesi le voci che si erano sparse a fine 2017 su un possibile addio di Cristiano Ronaldo sono andate pian piano scemando, forse anche per gli impegni prestigiosi del, ma il portoghese (che a gennaio aveva confermato fedeltà ai blancos ) rialza la posta in palio proprio dopo la vittoria contro il Liverpool in Champions League: ", mi sono divertito e nei prossimi giorni dirò ai tifosi cosa farò in futuro,".

BALE: "VOGLIO GIOCARE, NE PARLERO' COL MIO AGENTE"

Le parole rilasciate a Bein Sports sembrano presagire un addio: "Ora godiamoci questo momento, il mio futuro non è importante,. Non ho dubbi, ora non è importante ma devo solo riposare prima di andare in nazionale".ha preferito non commentare pur lasciando trasparire una certa freddezza: "Ognuno può dire quello che vuole,Sono felice che Ronaldo abbia vinto cinque Champions League, con lui ho un rapporto buono come con tutti gli altri giocatori" le parole del presidente., invece, ottimista: "".Secondo il nostro inviato a Madrid, Carlo Landoni, quella di Ronaldo è una tattica per avere un: il portoghese vuole arrivare ai livelli di Messi e Neymar (al momento non è nella top 5 dei più pagati al mondo) ma Florentino Perez, pur volendo concedergli un ritocco, pensa all'età di CR7 - 33 anni - e non vuole giocare troppo al rialzo. Nei prossimi giorni il presidente dei blancos avrà un incontro con il procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes: lo scontro è aperto.

Un altro campione, dopo Cristiano Ronaldo, pronto a lasciare il Real Madrid? "Ho bisogno di giocare settimana dopo settimana, cosa che non è accaduta in questa stagione. Dovrò sedermi a un tavolo in estate e discutere del mio futuro con il mio agente" ha detto Gareth Bale a BT Sport.