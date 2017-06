Coutinho, niente Barcellona: rinnovo con il Liverpool per 5 anni

Conitnuerà almeno fino al 2022 la storia fra Philippe Coutinho e il Liverpool. Il fantasista brasiliano, utore di 34 reti in 163 partite di Premier, ha infatti rinnovato per altri 5 anni il contratto che lo lega al club inglese. I Reds hanno così blindato il loro gioiello, finito nel mirino del Barcellona. Secondo i primi rumors dovrebbe guadagnare oltre 11 milioni di euro all'anno.



L'ex giocatore dell'Inter, arrivato in Inghilterra nel 2013, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo: "È un grande onore per me firmare questo rinnovo. Qui sono stato accolto a braccia aperte da parte di tutti, dal club ai tifosi: devo essere grato al Liverpool per tutto".