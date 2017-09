Coutinho, guerra al Liverpool: "Non giocherà in Champions"

Philippe Coutinho non molla ed è pronto a prendere decisioni clamorose. Secondo quanto riferisce Sport, il brasiliano non ha accantonato il sogno di giocare nel Barcellona nonostante i ripetuti no del Liverpool alle offerte dei catalani. Il club inglese ha rifiutato 160 milioni arrivando a chiederne 200 e l'affare è saltato. Ma non definitivamente, almeno per l'ex Inter, disposto a non scendere in campo in Champions League con la maglia dei Reds.



Proprio così, l'ultima idea di Coutinho sarebbe quella di rifiutarsi di giocare nella competizione europea (è stato inserito in lista da Klopp) perché in questo modo avrebbe la possibilità di farlo in blaugrana nei turni ad eliminazione diretta il prossimo febbraio, dopo la finestra invernale di mercato. Se davvero il giocatore andasse fino in fondo, potrebbe aprirsi uno scontro durissimo con il Liverpool, intenzionato a trattenere a ogni costo o quasi il 25enne.