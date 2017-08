Coutinho, barricate contro il Liverpool: "Non torno in squadra"

Coutinho ha le idee chiarissime. Il fantasista brasiliano avrebbe detto al tecnico del Liverpool Klopp che non ha alcuna intenzione di tornare in squadra (l'ex Inter ha saltato la prima di Premier contro il Watford e l'andata dei playoff di Champions con l'Hoffenheim), a costo addirittura di perdere anche la Nazionale. Il 25enne vuole solo e soltanto il Barcellona e per i blaugrana sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio (attualmente percepisce oltre 11 milioni).



La trattativa fra le due società non è però semplice: i Reds hanno respinto la proposta da 100 milioni e sarebbero disposti a ragionare soltanto a partire da 120 mln. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce il Daily Express, il club inglese avrebbe poi chiesto ai catalani Ivan Rakitic come parziale contropartita tecnica. Il 29enne centrocampista croato è però un punto fermo della squadra di Valverde: il Barça sarebbe pronto a sacrificarlo?