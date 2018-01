Coutinho-Barcellona, l'Inter può guadagnare 2 milioni

La telenovela Coutinho è ricominciata e chissà quando finirà: secondo Mundo Deportivo, quotidiano di Barcellona, gli agenti Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci sono a Londra per chiudere la trattativa che porterà il trequartista brasiliano dal Liverpool al club blaugrana. Pochi giorni fa la Nike diede l'annuncio anticipato del trasferimento sul proprio sito, nella parte dedicata allo store on line dei catalani, rivelando che il brasiliano avrebbe "infiammato il Camp Nou" e mettendo in vendita la maglia personalizzata con una promozione. Il post è stato rimosso, non abbastanza tempestivamente per evitare che lo screenshot facesse il giro del mondo. I Reds, infuriati, hanno lasciato Coutinho a casa nell'ultima partita, ma nulla è ancora certo, visto quanto accaduto in estate.



L'operazione dovrebbe fruttare 150 milioni alle casse del Liverpool, se dovesse andare in porto. Anzi, in realtà un po' meno. Spettatrice interessata della telenovela, infatti, è sicuramente l'Inter: secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, i nerazzurri potrebbero incassare 2 milioni dalla cessione del giocatore al Barcellona. Per il regolamento Fifa "qualora un professionista venga trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/le società che hanno contribuito alla sua istruzione e formazione riceveranno una parte dell’indennità corrisposta alla società di provenienza del calciatore (contributo di solidarietà)". Questo contributo, stando ai parametri indicati dal sito specializzato, corrisponderebbe a circa 2 milioni nel caso in cui venga confermata la cifra di 150 che sarà versata dal Barcellona.