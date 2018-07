Courtois-Real Madrid, Lukaku "sfotte": "Dove vai?"

Man Lukaku asking Courtois what team he’s transferring to pic.twitter.com/ylKIzDXsH5 — Jeff (@LampardtoDrogba) 14 luglio 2018

Il siparietto è servito. "Whera are you going?".è felice: il Belgio ha battuto 2-0 l'Inghilterra e ha conquistato uno storico terzo posto, miglior risultato della storia dei Diavoli Rossi. Così a fine gara l'attaccante prende lo smartphone e si cimenta in una diretta Instagram inquadrando il compagno Courtois, che in verità sembra meno su di giri rispetto a lui. E allora Lukaku lo prende in giro: "Dove vai?". Il riferimento è alla futura destinazione:ha rifiutato il rinnovo cole sembra destinato al. Lukaku gli ripete la domanda più volte e lui frena: ", a Londra". E poi chissà...