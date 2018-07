Countdown Ronaldo-Juve, attesa per la giunta direttiva del Real

Potrebbe essere martedì la giornata decisiva per l'affare del secolo, ovvero il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il 10 luglio è infatti in programma la giunta direttiva dei Blancos: in questa occasione Florentino Perez dovrebbe annunciare l'addio del Pallone d'Oro (che avrebbe rifiutato una faraonica offerta dalla Cina).



Il numero 1 dei campioni d'Europa, come è noto, vorrebbe che fosse il portoghese a prendersi la responsabilità della partenza e questo è un passaggio assolutamente importante. Dall'altra parte la Juve aspetta che venga ufficializzato l'importo del cartellino per 100 milioni di euro prima di far partire il bonifico: tutto fatto con il giocatore (30 milioni netti per quattro stagioni), compresa la commissione per il suo agente Jorge Mendes.



Anche CR7 attende che si chiuda la trattativa per volare a Torino: la presentazione potrebbe avvenire già a metà della prossima settimana.