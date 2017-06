Conti-Milan, arriva lo stop di Percassi: "Per noi è incedibile"

"Noi siamo tranquilli perché Conti ha 4 anni di contratto. Non so il Milan cosa abbia fatto, che accordi abbia preso ma di fatto non sappiamo come si è mossa la crontroparte. Per noi il ragazzo è incedibile". Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ai microfoni di Premium Sport frena sul possibile trasferimento del terzino che avrebbe già trovato l'accordo con il club rossonero. "Mirabelli ha detto che vuole parlare con noi? Venga pure, eventualmente detteremo le nostre condizioni anche se, ripeto, per noi è incedibile. All'interno della società non abbiamo valutato la sua cessione".



Il numero 1 dei nerazzurri risponde quindi all'agente del laterale ("Conti vuole solo il Milan"): "Può dire quello che vuole, il ragazzo è nato e cresciuto nell'Atalanta, se si è valorizzato deve ringraziare noi che ci siamo comportati da gente perbene nei suoi conftonti e di chi lo rappresenta".



Un altro gioiello nel mirino delle big è il Papu Gomez: "Sa che è in una grande società, ha un contratto di 3 anni, vogliamo dargli dei meriti, gli parleremo e cercheremo di accontentarlo, sempre nei limiti delle nostre possibilità. Abbiamo schemi ben precisi, vogliamo che il club sia sano. Ragioniamo in modo semplice e riteniamo che il rapporto debba assolutamente continuare".