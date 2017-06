Conte, Simeone, Oriali: Inter, futuro incerto e mercato bloccato

Tra Antonio Conte e Lele Oriali, all'Inter sono entrati nel momento decisivo per costruire la nuova stagione. I due personaggi, vincenti e grandi amici, non sono necessariamente collegati, anche se il club di Zhang spera di poterli riunire a Milano dalla prossima estate.

Conte e Oriali si sentono al telefono a giorni alterni e l'Inter è sicuramente un argomento di discussione. Anche perchè l'allenatore del Chelsea non ha ancora preso una decisione sul rinnovo e i suoi rapporti con la proprietà russa sono considerati al momento ancora insufficienti.

Conte non prenderà nessuna decisione prima dell’eventuale conquista della Premier. Intanto, l'Inter lo aspetta. A Oriali il tecnico ha proposto di tornare a collaborare come ai tempi della Nazionale; a Londra se rinnoverà, non escludendo però di poterlo fare all'Inter.

Partita quindi apertissima sul prossimo allenatore, ma in società aleggia in qualche modo l'interferenza-alternativa Simeone portata avanti da Javier Zanetti. E qui, anche intorno alla figura dell'ex capitano, si gioca la scelta di Oriali; il dirigente della Nazionale aspetta una chiamata da Steven Zhang per definire meglio i ruoli. Quando ha incontrato Ausilio, il diesse aveva in mano il mandato della proprietà per chiudere; le intenzioni di Oriali sono comunque positive se gli sarà confermato il ruolo di direttore tecnico e di collaboratore sul mercato.

Tavecchio gli ha già promesso che a giugno, dopo i due impegni della Nazionale, lo libererà. Intanto il mercato giocatori all’Inter è bloccato in attesa di Oriali prima e, possibilmente, di Conte poi, per decidere insieme le strategie.