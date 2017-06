Conte saluta l'Inter: "Ho iniziato un percorso di tre anni qui"

I segnali c'erano già stati, la notizia era nell'aria, ma mancava ancora la certezza perchè il diretto interessato non l'aveva mai detto chiaramente e così tifosi e proprietari dell'Inter, in fondo al cuore, un po' ci speravano. Ora però le speranze sono ridotte al lumicino, Antonio Conte al 99% resterà al Chelsea e ad annunciarlo a Premium Sport è stato proprio il tecnico neo campione d'Inghilterra.

"Ti posso far dire: sì, rimango al Chelsea?" gli chiede la nostra Irma D'Alessandro e Conte risponde: "Sì, ho ancora 2 anni di contratto e c'è l'intenzione di rispettarlo, devo per forza pensare di rimanere per costruire qualcosa di importante. E c'è un progetto che condivido con la proprietà, stiamo progettando il futuro".



Quindi è giusto dedurre che, siccome tutti sembrano d'accordo del futuro nerazzurro di Spalletti, l'ex ct rimanga a Londra senza dubbi: "Questa è una vostra deduzione - dice Conte -, io penso di restare qua". Sulle richieste ad Abramovich - vero nodo in vista della permanenza in Blues, visto che il tecnico vuole avere un confronto faccia a faccia con il patron e non con il braccio destro Marina Granovskaia - Conte fa una battuta: "La squadra va rinforzata in vista della Champions ma il passato insegna che molto spesso le mie richieste sono state disattese... devo migliorare in questo, altri sono molto più bravi. Ma almeno ora sono già preparato a questo".



Sulla prima annata inglese trionfale: "Dopo mesi molto duri ci siamo goduti questa settimana di feste per la Premier vinta ma ora vogliamo finire nel migliore dei modi vincendo la Fa Cup".



Infine il ricordo degli anni juventini: "Tredici anni da calciatore bianconero mi hanno insegnato tanto, sono stati fondamentali soprattutto per capire cosa fosse la mentalità vincente. A Buffon non darei solo il Pallone d'Oro ma proprio ogni premio. La Champions? Serve avere una base forte e migliorarla anno dopo anno".

LE PAROLE AL CORSERA

Le parole sull'Inter si aggiungono a quelle dette al Corriere della Sera: "Quest’anno avevamo una base di 13-14 buoni giocatori - ha spiegato Conte - l’anno prossimo con la Champions dobbiamo aumentare la rosa nei numeri e nella qualità. La base ora c’è, bisogna metterci le ciliegine. Ho ancora due anni di contratto, dimostrano di apprezzarmi, condividono le mie idee e il mio progetto. Quando vai di pari passo nella costruzione di alcune cose sei abbastanza sereno. E non è questione se Abramovich mi accontenta. Nel mio percorso di allenatore non mi hanno mai dato chissà che. Magari uno chiede, ci sono altri che sono bravi non solo a chiedere ma anche a farsi accontentare. Io chiedo, ma devo imparare la via giusta per farmi accontentare. Sotto questo punto di vista devo crescere molto. A chiedere sono bravi tutti, i fenomeni sono quelli che ottengono. Qui c’è condivisione di un progetto, sanno che la rosa va rinforzata”.

E, tanto per ulteriore conferma, aggiunge anche: “Con mia moglie abbiamo preferito aspettare i primi sei mesi. A gennaio si sarebbe dovuta trasferire, ma non volevamo far lasciare la scuola a metà anno a mia figlia. L’anno prossimo la famiglia si trasferisce a Londra”.