Conte non rinnova col Chelsea: aspetta l'Inter...

L'unico segnale pubblico dato da Antonio Conte nell'ultima conferenza stampa è la sua risposta a una domanda sul futuro di Eden Hazard. "Non so cosa farà, lui sta bene qui e noi siamo felici di lui, il problema non c'è". Niente di trascendentale, ma neppure una garanzia assoluta del tipo: "Resterà al Chelsea anche la prossima stagione". Conte non può dirlo semplicemente perché neppure lui sa dove sarà nella prossima stagione. Pochi attimi prima, del resto, l'aveva fatto capire chiaramente il suo agente Andrea Pastorello: "Se vinci un campionato e apri il ciclo l’obiettivo è dare continuità. Ma se arrivano offerte da club di livello possono capitare nuove opportunità, soprattutto con i club storici".



Partendo da questa apertura a un eventuale addio, la Gazzetta dello Sport ha ricostruito il retroscena che vede un vero e proprio stop alle trattative tra Antonio Conte e il Chelsea sul rinnovo. Forse perché l'ex c.t. vuole arrivare al tavolo con la Premier già in tasca e dunque una forza contrattuale superiore. O forse perché aspetta che si faccia defitinitamente avanti Suning con un progetto stellare: Conte accetterebbe di tornare in Italia ad allenare l'Inter solo se avrà la squadra in grado di lottare per lo scudetto con la Juve sin dal primo anno. Com'è noto, il tecnico vive a Londra lontano dalla propria famiglia e un riavvicinamento lo spingerebbe a lasciare il Chelsea dopo una sola stagione. A patto che professionalmente abbia stimoli superiori.