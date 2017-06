Conte: "Diego Costa resta al Chelsea, quante bugie su di lui"

Diego Costa, il caso è chiuso. Ci ha pensato Antonio Conte a spegnere definitivamente le voci di un possibile addio dell'attaccante al Chelsea: "Sono state dette tantissime cose non vere su Diego Costa, che è una bravissima persona - ha detto il tecnico -. Quello che posso dire è che Diego Costa resterà al Chelsea e che io spero di festeggiare ancora tante vittorie insieme a lui".



Niente Cina, dunque: il brasiliano, di passaporto spagnolo, sarà ancora il centravanti della capolista della Premier: "Lui vuole restare al Chelsea. Ho parlato con lui, ci siamo chiariti: è molto felice di giocare in questa squadra. Non vedo nessun problema. Anzi, è perfettamente disponibile per la partita contro l'Hull: ha recuperato dall'infortunio". Diego Costa non era stato convocato per la trasferta con il Leicester dopo una presunta lite con lo stesso Conte. Pochi giorni dopo erano venuti allo scoperto i cinesi del Tianjin Quanjian (gli stessi che volevano Kalinic...) parlando di "contratti già pronti". Ma Conte non ha intenzione di mollare.