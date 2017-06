Conte chiude le porte all'Inter: "Resto al Chelsea al 100%"

Antonio Conte chiude definitivamente le porte all'Inter. Il tecnico conferma di voler restare al 100% al Chelsea come riportano la BBC e il Daily Mail. Il tecnico, fresco vincitore della Premier League, guarda al futuro a Londra: "Abbiamo appena iniziato a fare il nostro lavoro, la prossima stagione dobbiamo migliorare".



L'ex ct della Nazionale sembra avere davvero le idee chiare: "Se continuiamo con questi giocatori possiamo ancora fare meglio. Abbiamo lavorato insieme nove mesi, ora loro conoscono la mia idea di calcio e io conosco le loro caratteristiche. Il club vuole lottare per tutte le competizioni, e questa è la mia ambizione: per questo vogliamo tenere i migliori giocatori".



Ambizione è la parola magica per blindare Conte. Abrahamovich ha dunque intenzione di accontentare il tecnico sul mercato e sarebbe questa la chiave per allontanare le avance dell'Inter che è pronta a fare follie per arrivare all'allenatore dei Blues offrendo 15 milioni di euro a stagione con 200 milioni di budget per la campagna acquisti. A quanto pare però la proposta 'indecente' non basta...