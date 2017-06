Conte, Chelsea o Inter? "Vuole Morata e Bonucci"

"In questo momento dobbiamo goderci il titolo e pensare all'FA Cup". Antonio Conte non ha nessuna intenzione di rispondere alle domande sul proprio futuro. Ricorda volentieri il passato quando glielo chiedono ("Alla Juve vinsi dopo due settimi posti, ma anche qui non è stato facile conquistare la Premier con tutte le grandi squadre che ci sono"), ma su quello che succederà in estate non si sbilancia. Del resto il tecnico che si è appena laureato campione d'Inghilterra non è nuovo ai colpi di scena: rinnovò col Bari subito dopo la promozione in A, poi lo lasciò; rimase alla Juve nel 2014 cominciando anche il ritiro, poi si dimise subito. Ecco perché non basta il trionfo ottenuto sul campo del Wba a garantirne la permanenza al Chelsea.



Conte aspetta un ritocco dell'ingaggio, ma soprattutto si aspetta i rinforzi per la Champions: non si siederà al ristorante da 100 euro con un portafoglio ricco ma non ricchissimo. Se il Chelsea ha dominato il campionato è anche perché, mentre tutte le squadre (i due Manchester soprattutto) giocavano di fatto ogni tre giorni, Conte ha avuto la possibilità di preparare al meglio quasi tutte le partite essendo fuori dall'Europa. L'anno prossimo, però, sarà diverso: sul tavolo ci sono soprattutto Leonardo Bonucci e Alvaro Morata, perché con l'addio di Terry serve un centrale di spessore e perché un sostituto di Diego Costa è auspicabile. Poi piace anche Nainggolan, giocatore più adatto per caratteristiche al 3-5-2 che non al 3-4-3, ma Conte ha già dimostrato di saper cambiare modulo a seconda dei giocatori a disposizione.



Juve, Real Madrid e Roma, ovviamente, non lasceranno andare via facilmente le loro stelle e soprattutto per Bonucci è più verosimile pensare che resti alla Juve. Conte, però, non ha intenzione di mollare a guarda in ogni caso con interesse alla ricca offerta dell'Inter (15 milioni a stagione con 200 di budget sul mercato). i nerazzurri aspettano, anche se (con Simeone di fatto fuori gioco), ormai è Spalletti la pista alternativa più probabile.