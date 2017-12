Clamoroso in Inghilterra, il Watford pensa a Ventura

La manita subita dall'Atalanta in Europa League e il pessimo inizio di stagione (eliminazione ai gironi in Europa con un solo punto conquistato e 12 punti in altrettante giornate in Premier League) potrebbero già costare la panchina a David Unsworth, tecnico dell'Everton che ha preso il posto di Koeman soltanto un mese fa. Il club di Goodison Park, che in estate ha investito moltissimo sul mercato, ha messo infatti nel mirino il tecnico del Watford Marco Silva.

L'Everton avrebbe già offerto circa 10 milioni di sterline alla famiglia Pozzo per liberare il tecnico portoghese, ma il Watford almeno per ora non ha ceduto. Certo è però che se Marco Silva dovesse spingere per trasferirsi subito, i Pozzo lo accontenterebbero e proprio in quest'ottica avrebbero già iniziato a pensare al nome del sostituto, che sarebbe clamoroso.

Secondo quanto scrive 'Tuttosport', infatti, il nome in cima alla lista dei desideri dei proprietari anche dell'Udinese sarebbe Gian Piero Ventura, che è reduce dal disastro con la Nazionale, ma che i Pozzo conoscono benissimo per aver già lavorato con lui in Friuli nella stagione 2001/02.

Resta da capire se Ventura sia pronto a tornare in panchina fin da subito o preferisca staccare la spina in quel di Bari prima di rientrare nel giro.