City, ufficiale l'acquisto di Ederson: al Benfica 40 milioni

Il Manchester City di Guardiola è scatenato non bada certo a spese. Dopo aver definito l'acquisto di Bernardo Silva dal Monaco per 80 milioni di euro, i 'Citizens' hanno chiuso anche per il trasferimento in Inghilterra di Ederson, portiere classe 1993 proveniente dal Benfica.

L'annuncio ufficiale del buon esito dell'operazione è stato dato dallo stesso club lusitano, che ne ha svelato anche i dettaglia economici: il Man City pagherà Ederson 40 milioni di euro. Una cifra pazzesca che fa del giovane portiere brasiliano il secondo più pagato della storia: il record appartiene ancora a Gigi Buffon (passato dal Parma alla Juventus per 105 miliardi di lire - oltre 52 milioni di euro - nell'estate del 2001).

Anche se la scuola dei portieri brasiliana storicamente non è eccelsa, Ederson è reduce da una stagione super con la maglia del Benfica, in cui ha subito soltanto 12 reti in 25 presenze di campionato: numeri che hanno convinto Pep Guardiola a puntare su di lui. Molto vicino invece a questo punto l'addio di Claudio Bravo, acquistato solo un anno fa dal Barcellona ed ora con le valigie già pronte: il secondo di Ederson dovrebbe essere Reina, che aveva già coperto lo stesso ruolo col tecnico spagnolo al Bayern.