City, Aguero prepara le valigie: sfida tra Psg, Real e Milan

Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra. Secondo il Daily Express, il rapporto tra Pep Guardiola e Sergio Aguero sarebbe ormai ai ferri corti e l'attaccante argentino avrebbe chiesto la cessione al club. Il sostituto del Kun in casa Citizens sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang, da tempo nel mirino di Guardiola, mentre sul genero di Diego Armando Maradona in pole ci sarebbe il Psg, ma occhio anche al Real e al Milan.

Aguero in questo inizio di stagione ha segnato 11 gol in altrettante gare (pur avendo sbagliato 4 rigori), ma nelle ultime partite, una su tutte quella del Camp Nou contro il Barcellona, non è mai stato schierato titolare, segno che il rapporto con Guardiola è ai minimi storici. In Inghilterra scrivono che il sogno del tecnico spagnolo è quello di portare a Manchester Aubameyang, per cui, dopo il sondaggio fatto quest'estate, il City sarebbe pronto a mettere sul piatto 58 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro).

Un'operazione che lascerebbe Aguero libero di cambiare aria e scatenerebbe una vera e propria corsa per accaparrarsi uno degli attaccanti più forti del mondo: in pole position, scrivono i tabloid, ci sarebbe il Paris Saint Germain, con il Real Madrid fortemente interessato (ma dovrebbe cedere uno tra Benzema e Morata) e il Milan pronto a inserirsi sfruttando i fondi freschi in arrivo dalla Cina. Il cartellino del Kun ha una valutazione molto alta (circa 60 milioni) e uno stipendio completamente fuori budget per il campionato italiano (13,5 milioni a stagione), ma la nuova proprietà cinese potrebbe decidere di fare un (super) regalo ai tifosi rossoneri.

Difficile pensare che un'operazione così importante possa essere conclusa a gennaio, ma se il rapporto tra il Kun e Guardiola continuasse a peggiorare potrebbero anche innescarsi degli sviluppi clamorosi. Il Milan sta alla finestra