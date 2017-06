Cina, stop alle follie di mercato: "Imporremo tetti a ingaggi e acquisti"

Oscar e Carlos Tevez, ultimi colpi milionari che andranno a impreziosire la Chinese Super League, non sono ancora scesi in campo, eppure la musica potrebbe presto cambiare. "Sarà introdotto un tetto ai salari e ai costi dei cartellini per controllare gli investimenti irrazionali. Sarà introdotta una supervisione delle finanze dei club per contenere i prezzi dei giocatori all’interno di un limite razionale", è questo l'inaspettato comunicato reso noto dall'Amministrazione Speciale dello Sport cinese, intenzionata a porre fine alle spese pazze dei club del campionato della super potenza asiatica.



Non è tutto: "Sono emerse alcune questioni e hanno generato un’attenzione diffusa, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti di giocatori dall’esterno, con club che hanno bruciato soldi e giocatori stranieri che hanno ingaggi eccessivi - ribadisce l'agenzia prima di concludere - Combatteremo il comportamento irregolare per quanto riguarda i contratti sottobanco. Giocatori e agenti che saranno scoperti a violare i regolamenti saranno severamente puniti". La Chinese Super League potrebbe dunque cambiare presto pelle assumendo alcune caratteristiche tipiche di alcune leghe statunitensi come l'NBA.