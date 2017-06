Cina, sfumato un possibile colpo da 120 milioni di euro

Al momento, l'acquisto più costoso in termini di cartellino fatto dalla Super League cinese è quello di Oscar dal Chelsea: 60 milioni di euro, una benedizione per le casse dei Blues. Eppure, senza il recente blocco alle spese pazze imposto dalla Federcalcio cinese su emanazione del Governo di Pechino, il cartellino del trequartista brasiliano sarebbe costato "solo" la metà di un affare già imbastito e poi saltato.



Secondo Soccer News "una squadra della prima divisione cinese stava per completare il trasferimento di un giocatore per 120 milioni di euro se non fosse stata bloccata dalle nuove restrizioni. La Federazione si è resa conto che il calcio si sarebbe completamente rovinato nel momento in cui si fosse andati avanti in questo modo". Centoventi milioni, cioè il valore pagato (euro più, euro meno) dal Manchester United per acquistare Paul Pogba dalla Juventus.



A questo punto rimane un solo quesito: chi era il fantomatico mister X? Forse Diego Costa, per il quale il Tianjin Quanjian aveva già offerto 90 milioni (sempre al Chelsea). O forse Aubameyang, altro nome caldo. Infine, c'è chi azzarda Benzema: nome non più caldissimo sul mercato ma plausibile considerando che per convincere una società ricca come il Real Madrid serve la famosa "offerta che non si può rifiutare".