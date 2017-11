Cina, Paulo Sousa al Tianjin Quanjian

Con la vittoria contro il Sassuolo, Vincenzo Montella ha puntellato la sua panchina da sé ma dall'altra parte del mondo arriva comunque un'altra buona notizia per lui: Paulo Sousa, uno dei nomi circolati come eventuale sostituto sulla panchina al Milan, è ufficialmente il nuovo tecnico del Tianjin Quanjian.



Il portoghese, assunto dopo il no di Tuchel, prende il posto del dimissionario Fabio Cannavaro, destinato al Guangzhou Evergrande: i campioni cinesi hanno scelto l'ex azzurro per sostituire Felipe Scolari che ha scelto di andare in pensione.



"Le squadre di Sousa sono famose per qualità di gioco e duttilità tattica, un esempio di calcio moderno e aggressivo. Speriamo ci conduca a nuovi successi e regali felicità ai nostri tifosi" il comunicato del Tianjin Quanjian su Sousa.