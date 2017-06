Cigarini si offre a Cannavaro: "Hai bisogno di un autista in Cina?"

Simpatico siparietto su Instagram. Paolo Cannavaro ha infatti postato sul suo profilo una foto in compagnia del fatello Fabio, tecnico del Tianjin Quanjian che oggi si è allenato insieme al Sassuolo, e Cigarini ne ha approfittato per proporsi. Il centrocampista della Sampdoria ha infatti scritto scherzosamente: "Puo chiedere a Fabio se ha bisogno di un autista lì in Cina? Se sì tienimi in considerazione. Spero in una risposta positiva". L'autocandidatura, come era prevedibile, ha scatenato tutti gli altri utenti...