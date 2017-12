Chievo, il ds Romairone: "Inglese al Napoli da giugno come da accordi"

Il grave infortunio di Milik e i recenti problemi in attacco (non solo fisici, come ha avvertito Sarri) potrebbero anticipare l'arrivo di Roberto Inglese al Napoli nonostante l'accordo raggiunto la scorsa estate preveda un trasferimento a giugno.



Gianluca Romairone fa il punto della situazione: "Francamente non so se Inglese rimarrà a gennaio - le parole a Radio Centro Suono Sport -. L’accordo era per un trasferimento a Napoli per giugno dell’anno prossimo, ma infortuni e rosa corta dei partenopei hanno acceso questo riflettore".



Ancora il ds del Chievo: "Nell’operazione fatta negli ultimi giorni dello scorso agosto avevamo accordato il trasferimento di Inglese per la stagione successiva. I due presidenti hanno un ottimo rapporto e sicuramente troveranno la soluzione migliore".