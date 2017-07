Chelsea, ufficiale l'arrivo di Morata: bruciato il Milan

Dalla Liga alla Premier League, ma non per andare allo United. Alvaro Morata è ormai un nuovo giocatore del Chelsea di Antonio Conte: l'annuncio arriva dal profilo ufficiale del club inglese, l'affare sarà ufficiale al superamento delle visite mediche. Dopo il rinnovo dorato coi Blues (e dopo l'ennesima beffa di questa sessione di mercato con Danilo ormai prossimo a firmare per il City) il tecnico italiano ha chiesto ad Abramovich di accelerare e portare finalmente un grande campione a Stamford Bridge e il numero uno dei Blues l'ha accontentato.

I Blues verseranno circa 80 milioni (75 più bonus) nelle casse del Real per assicurarsi la punta a lungo inseguita anche dal Milan e Morata diventerà così lo spagnolo più costoso della storia del calcio. Il giocatore, scrivono in Inghilterra, sarebbe entusiasta di poter lavorare finalmente con Conte dopo che i due si erano sfiorati alla Juventus. L'attaccante spagnolo arrivò infatti a Torino nell'estate del 2014, quando il tecnico pugliese "salutò" i bianconeri.

Morata a Londra guadagnerà 9 milioni di euro netti a stagione e una volta partito il Real Madrid, che ha fatto cassa anche con la cessione di James Rodriguez, si lancerà all'assalto del talento classe 1998 del Monaco, Kylian Mbappé, valutato 130 milioni dal club francese.